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01.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Dünyadan destek mesajları yağdı

Dünyadan destek mesajları yağdı

İzmir’de meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayan ve sosyal medya üzerinden mesaj paylaşan çok sayıda ülkenin dışişleri bakanları ile misyon ve misyon şefleri, taziye ve geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Türkiye ile dayanışma vurgusu yaptı.

18 bakandan telefon

Deprem nedeniyle Yunanistan, Hırvatistan, Kosova, Özbekistan, İran, Finlandiya, Gürcistan, Kanada, İspanya, Katar, Hollanda, Bulgaristan, Sierra Leone, KKTC, Irak, Pakistan, Kuveyt ve Azerbaycan olmak üzere 18 ülkenin dışişleri bakanları Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak destek mesajlarını iletti. Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader de Çavuşoğlu’nu arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

Taziye ilettiler

Diğer yandan, Arnavutluk, Meksika, Fransa, Letonya, Litvanya, İsveç, Maldivler, Estonya, Malta, Şili, Almanya, Ürdün, Romanya, Kuzey Makedonya, İngiltere, Slovakya, Danimarka, Moldova ve Polonyalı mevkidaşları da sosyal medya hesapları üzerinden Çavuşoğlu’na taziye ve destek mesajları gönderirdi. ABD (Dışişleri Sözcüsü), Belçika, İtalya, Ekvator, Almanya, Norveç, Portekiz, Kolombiya, Afganistan ve Avusturya olmak üzere 19 ülkenin dışişleri bakanlıkları da deprem nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

14 misyon ve misyon şefi de depreme ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi’nin yanı sıra çok sayıda ülkenin devlet başkanları da taziye ve destek mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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