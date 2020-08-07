‘Dünyaya bir özgüven mührü’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla büyük bir hasreti giderdiğini dile getiren Kıran, şunları kaydetti:

“Bu hasretin giderilmesiyle vatandaşlarımızın, Türk-İslam dünyasının ne kadar büyük bir heyecan yaşadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Türk-İslam dünyasından pek çok muhatabıyla telefon görüşmeleri yapıyor, bir araya geliyor. Hepsi de şükran duygularını ifade ediyorlar. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasının çok büyük anlamları var. Bu sadece ibadet ihtiyacının giderilmesi değil, Türkiye’nin hem milletine hem de İslam dünyasına verdiği bir özgüven mesajıdır. Cumhurbaşkanımızın ümmet adına dünyaya vurduğu özgüven mührüdür.”