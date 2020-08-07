07.08.2020 - 07:00 |
‘Dünyaya bir özgüven mührü’
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Türkiye’de mukim büyükelçilerimizin ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin burayı bizzat yerinden görmesi, kültürel ve tarihi dokusuna hiçbir zarar verilmeksizin 1972 Dünya Miras Sözleşmesi’ne de uygun şekilde buranın ibadete açıldığını göstermek ve Ayasofya’nın zenginliklerini paylaşmak için burada kendilerini ağırladık. Büyükelçiler 1,5 saat boyunca Ayasofya-i Kebir Camii’ni karış karış gezdiler. O manevi havayı teneffüs ettiler. Uluslararası toplum, Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açılmasıyla hiçbir şekilde kültürel ve tarihi dokusunun zarar görmediğini görmüş olacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla büyük bir hasreti giderdiğini dile getiren Kıran, şunları kaydetti:
“Bu hasretin giderilmesiyle vatandaşlarımızın, Türk-İslam dünyasının ne kadar büyük bir heyecan yaşadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Türk-İslam dünyasından pek çok muhatabıyla telefon görüşmeleri yapıyor, bir araya geliyor. Hepsi de şükran duygularını ifade ediyorlar. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasının çok büyük anlamları var. Bu sadece ibadet ihtiyacının giderilmesi değil, Türkiye’nin hem milletine hem de İslam dünyasına verdiği bir özgüven mesajıdır. Cumhurbaşkanımızın ümmet adına dünyaya vurduğu özgüven mührüdür.”
Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.