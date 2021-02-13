'Dünyaya mı sığmadınız diyecekler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum” dedi. Erdoğan, “Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kâbus gibi çöküyor. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde ‘dünyaya mı sığmadınız’ diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim” ifadelerini kullandı.

Ana-baba ocağında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binasının açılış programında konuştu. Erdoğan, yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından bir kez daha ana-baba ocağı, ata yurdu Rize’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Rize’ye önceki gece geldiklerini kaydeden Erdoğan, “Mutluyuz, hafta sonunu zor çektim. Dedim ki ne zaman perşembe olacak da Rize’ye gideceğiz? Cuma cumartesi, pazar, pazartesi ondan sonra da Trabzon’a geçip daha sonra Ankara’ya döneceğiz” dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu: “İnşallah salı sabahına kadar buradayız. Cuma namazını, açılışını da gerçekleştirdiğimiz Ahmet Erdoğan Camisi’nde kıldık. Yaptıranlardan Allah razı olsun. Fatih Erdoğan, Asuman Erdoğan kardeşime teşekkür ediyorum. Yarın tabii çok daha farklı, denizin üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı’mızın inşaatını şöyle bir yerinde görelim istiyorum.”

‘İlk 500’e girmeli’

Büyük bir kadirşinaslık örneğiyle sonradan isminin verildiği üniversiteye her türlü desteği sağladıklarının altını çizen Erdoğan, bugün 25 fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüsü, 2 bini aşkın akademik ve idari kadrosu, 18 bini bulan öğrenci sayısıyla üniversitenin iftihar ettikleri bir düzeye geldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10’a yükselmesini, ardından dünyada ilk 500’e girmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Geçen günlerde Milli Uzay Programı’nı kamuoyuyla ve tüm dünya ile paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, Türkiye’nin uzay yarışında böylesine iddialı hedefler ortaya koymasının, kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırdığını dile getirdi. “Ama maalesef bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her iyi, olumlu, hayırlı gelişme onların üzerine adeta kabus gibi çöküyor. Rahatsız oluyorlar” diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

‘Husumet, kin nefret’

“Kimi şakaya vurarak kimi de göstere göstere husumetlerini, kinlerini, nefretlerini sergilemekten çekinmiyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve yaşanan her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mıdır bilmiyorum. Artık bu ruh hali siyasi rekabetle, ideolojik çekişmeyle, dünya görüşü farklılığıyla, hatta çıkar çatışmasıyla izah edilmeyecek bir görünüme bürünmüştür. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde ‘dünyaya mı sığmadınız’ diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Türkiye bilimde, araştırmada ilerlesin, yetişmiş insan kaynağı gücünü artırsın diye her ilimizde üniversite kurduğumuzda, bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık.”

“Bir hususta özeleştiri yapmak istiyorum” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Evet, ülkemizde tarihimizin en büyük altyapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla hukuktan ekonomiye her alanda yepyeni bir Türkiye inşa ettik. Evet, ülkemizi güvenlikten diplomasiye her alanda itibarlı bir seviyeye çıkardık. Ama tüm bunları yaparken aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızı da kabul etmemiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki dönem, aileden eğitime, kültürden sanata tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız.”



‘Asıl sıkıntı gizli iktidarları yıkılıyor’



Yeni kurulan üniversiteler içinde, şimdiden köklü üniversiteleri geride bırakacak başarılara imza atanların olduğunu belirten Erdoğan, “Tabii bunların asıl sıkıntısı, siyasetten iş dünyasına, medyadan akademiye uzanan, devleti ve toplumu diledikleri gibi yönlendirebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olmasıdır. Gerçi tarih boyunca birileri hep değişimin, ilerlemenin, hayırda yarışın öncüsü olmuş, birileri de hep böyle oturdukları yerden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıştır. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde elbette gözümüz yok ama bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine de izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.



‘Merkel üfledi şaşırdı’



Türk yükseköğretim sisteminin, bugün ileri bir seviyeye ulaştığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Üniversite sayımızı 76’dan 207’ye, öğrenci sayımızı 1 milyon 600 binden... Almanya’nın çok çok önündeyiz. Bunu Şansölye Merkel’le Almanya ziyaretimde konuşurken, ‘Ne kadar var?’ dediğimde, bana komik rakamları verdiğinde kendisine bizim ‘8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var’ deyince, üfledi şaşırdı.”



‘Biz buna inandık’



Türkiye’nin, 2023 hedeflerine de ulaşacağını, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini, uzaya gideceğini, küresel ve bölgesel lider olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz buna inandık. İnanmak ve harekete geçmek başarmanın yarısıdır” ifadelerini kullandı.