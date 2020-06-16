Duruşmalar başladı

Dün duruşmaların başlamasıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’nın C giriş kapısı önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Girişte her vatandaşa ateş ölçümü yapılarak içeriye sırayla alım yapıldı. Bazı vatandaşlar yağmurun da yağmasıyla birlikte duruma tepki gösterdi.