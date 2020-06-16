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16.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Duruşmalar başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Haziran’a kadar yargıda acil işlerin dışında duruşmalara ara verilmesinin ardından dün adliyelerde eski çalışma sistemine dönüldü.

Duruşmalar başladı
ELİF ALTIN İstanbul

Dün duruşmaların başlamasıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’nın C giriş kapısı önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Girişte her vatandaşa ateş ölçümü yapılarak içeriye sırayla alım yapıldı. Bazı vatandaşlar yağmurun da yağmasıyla birlikte duruma tepki gösterdi.

Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
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