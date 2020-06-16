16.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Duruşmalar başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Haziran’a kadar yargıda acil işlerin dışında duruşmalara ara verilmesinin ardından dün adliyelerde eski çalışma sistemine dönüldü.
ELİF ALTIN İstanbul
Dün duruşmaların başlamasıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’nın C giriş kapısı önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Girişte her vatandaşa ateş ölçümü yapılarak içeriye sırayla alım yapıldı. Bazı vatandaşlar yağmurun da yağmasıyla birlikte duruma tepki gösterdi.