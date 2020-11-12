Efkan Ala, görevi Yılmaz’dan devraldı

Ala, parti genel merkezindeki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada “Türkiye’nin etrafındaki bölgemizde adeta denklemler yeniden oluşturulmaktadır ve dengeler yeniden kurulmaktadır. Türkiye çok şükür böyle bir ortamda bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili bir devlet olarak önemli bir rol üstlenmektedir” dedi.