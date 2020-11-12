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12.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Efkan Ala, görevi Yılmaz’dan devraldı

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı’na getirilen Bursa Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, görevini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’dan devraldı.

Efkan Ala, görevi Yılmaz’dan devraldı

Ala, parti genel merkezindeki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada “Türkiye’nin etrafındaki bölgemizde adeta denklemler yeniden oluşturulmaktadır ve dengeler yeniden kurulmaktadır. Türkiye çok şükür böyle bir ortamda bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili bir devlet olarak önemli bir rol üstlenmektedir” dedi. 

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