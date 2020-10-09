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09.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Eğilip bükülmek kitabımızda yok’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın” dedi.

‘Eğilip bükülmek kitabımızda yok’

 

Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınadıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na karşı siyasi husumet içinde olduğunu savunan Çelik, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

‘Bu anlayış zavallılıktır’

Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na yapılan bu iftiranın, husumetin beyanı olduğuna dikkati çeken Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz. Bu siyaset anlayışı zavallılıktır” dedi.

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