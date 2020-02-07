‘Ekonomideki iyileşme vatandaşa yansıyacak’

Bu kapsamda dün sabah parti genel merkezinde “ilk grup” olarak belirlenen 53 milletvekili ile Naci Bostancı, Numan Kurtulmuş, Fatih Şahin, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı, Mahir Ünal ve Mehmet Muş’un katıldığı bir buluşma gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda Erdoğan’ın, kısa giriş konuşması sonrasında milletvekillerine söz verdiği; anlatılanları tek tek not aldığı öğrenildi. Erdoğan’ın, özellikle Kanal İstanbul Projesi ile ilgili tartışmalar konusunda “Projeyle ilgili süreçte bir değişiklik olmayacak. Kanal İstanbul, bu fakirin projesi, patenti bana ait. Tabi ki hakkında konuşacağım” ifadelerini kullandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, İstanbul Havalimanı’na metro yapması gereken asıl yetkilinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu, ancak yapmadığı için Ulaştırma Bakanlığı’nın harekete geçtiğini de kaydetti. Toplantıda bir vekilin imam hatiplerle ilgili “Siz de imam hatip mezunusunuz. İktidarımızda çok sayıda imam hatip okulu açıldı. Sayı yüksek ancak nitelikle ilgili sorunlar var” değerlendirmesi üzerine de Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na imam hatiplerle ilgili çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi.



Erdoğan, milletvekillerinin “bürokside verdiğimiz notlar yerine ulaşmıyor” şikâyetlerine ilişkin de, “Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise gereği yapılsın” dedi. Toplantıda ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Ekonomideki iyileşmeler ve alınan önlemler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak” ifadesini kullandı.



‘Ayşeler çoğalmalı’



Erdoğan, toplantıda Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’na takılarak, “Bu motor işleri biraz tehlikeli değil mi? Aman ha dikkat et yaralı bereli görmeyelim seni” ifadelerini kullanırken, Sofuoğlu da motosiklet sporunun gerekli önlemler alındığında tehlikeli olmadığını anlattı. Trabzon vekili Bahar Ayvazoğlu, toplantıya Ayşe adlı 1,5 aylık bebeğiyle katılırken, Erdoğan’ın bebek için hediye verdiği; bebeğin adının Ayşe olduğunu duyduğunda da “Ne güzel, Ayşeler çoğalmalı” dediği kaydedildi.