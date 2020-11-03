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03.11.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Ekrem İmamoğlu taburcu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gündür tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden dün taburcu oldu.

Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

 

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, tedavi sürecini iyi geçirdiğini, dört gün daha evde karantinada olacağını söyledi. Herkesi bu salgın konusunda aşırı duyarlı olmaya ve bütün kurallara uymaya davet eden İmamoğlu, “Son durumunuz nedir? Testiniz negatif mi çıktı? Tamamen iyileştiniz mi” sorusunu “Sabah yapılan testlerde kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar süreci” şeklinde yanıtladı. Dört günlük süreçte evden çalışmaya devam edeceğini belirten İmamoğlu, “İnşallah cuma günü itibariyle de sahada işime, gücüme en enerjik bir şekilde devam edeceğim. Başta deprem olmak üzere, bulaşıcı hastalıkla ilgili yapmamız gerekenler ve şehrimizle ilgili tüm unsurları, en kuvvetli şekilde takip etmeye başlayacağım. Karantina dönemi biter bitmez, inşallah birinci mesai günümde İzmir’e gidip, İzmir’deki dostlarımızla, hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla buluşup, onların acılarını paylaşacağım” diye konuştu.

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