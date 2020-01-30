Elazığ’a gidecek

Öztrak düzenlediği basın toplantısında bir İsrail gazetesinde MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında yayımlanan yazıya ilişkin olarak, “Bu yazıda Sayın Fidan’a yönelik üstü kapalı tehditler savruluyor. Türkiye’nin resmi bir devlet görevlisini kimse tehdit edemez, tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Böylesine bir safsatayı kabullenmemiz mümkün değildir” dedi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem vergileri konusunda yaptığı, “Harcanması gereken yere harcadık” açıklamasının sorulması üzerine, “Biz onu sormuyoruz. Elazığ’da binalar yıkılmasın, millet binaların altında kalıp ölmesin diye sen ne yaptın? Demokrasi hesap sorma rejimidir. Vatandaş benim vergimi nereye harcadın diye sorduğu zaman açıklayacaksınız” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesine gitmediği yönündeki açıklamasına ise, “Genel Başkanımız bölgeye gidecektir. Programımız var açıklanacak” dedi.

‘Görevini yaptı’

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Palandöken’de tatil yapması konusundaki eleştirilere, şu yanıtı verdi: “İmamoğlu, Elazığ depreminde görevini yapmıştır. Sömestr tatilindeyiz, çocukları Erzurum’da. Dolayısıyla ailesine karşı da sorumlulukları var. Oraya uğramış ve dönmüştür. Bu iş Ekrem İmamoğlu’nun yapmakta olduğu görevi aksatmış mıdır, aksatmamış mıdır? İmamoğlu görevini yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Yani buradan farklı bir hikâye çıkmaz.”