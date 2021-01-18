‘Elbise patlıyor yenisi dikilmeli’

CHP’nin bir süredir hazırlıklarını yürüttüğü Yerel Yönetimler Politikası’nı mart başında tamamlamayı hedefliyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarından mazeretsiz, şikayetsiz hizmet beklediğini söyledi. Torun, mart başında açıklamaya hazırlandıkları Yerel Yönetimler Politikası’nı Milliyet’e anlatarak, özetle şunları söyledi:



BAŞKANLARA 7 UYARI: Yoksul semtlere ilgi göstereceksiniz. Hiç kimseyi ayırmayacaksınız. ekonomik durumu iyi olmayan, hizmet alamamış bölgelere pozitif ayrım sağlayacaksınız. “Uçuk kaçık, mega proje” deyip vatandaşın parasını har vurup harman savurmayacaksınız. Her kuruşun hesabını vereceksiniz. Şeffaf olacaksınız. Halkı dinleyeceksiniz. Bu 7 ilkeyi unutmayacaksınız. Halktan kopmayacaksınız. Bunları hatırlatır. Sorunlarınız olduğunda ‘bize aktarın’ der. Sizin çözemeyeceğiniz bir sorun olursa biz burada bakanlıklarda, Meclis’te bir şekilde biz de takipçisi oluruz’ diye ifade eder.



MART BAŞINDA HAZIR: Yerel, merkez dengesini kuracağız ve yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Onların daha iyi hizmet vermesinin önünü açacağız. Avrupa ve dünyayı, yerel yönetim anlayışları nasıl, nasıl yönetiyorlar diye inceledik. Ardından akademisyenlerle toplantı yaptık onların görüşlerini aldık, bunları belediye başkanlarımıza gönderiyoruz. Onların da görüşlerini alacağız. Bir danışma kurulumuz var. Onların da görüşlerini alacağız. Ardından Sayın Genel Başkan’a sunacağız. Onun da belli değerlendirmeleri olacak. Yerel yönetimler politikalarımızı da zannediyorum en geç şubat sonu gibi veya mart başı gibi oluşturmuş olacağız.



STK’LAR DA KATILACAK: Örneğin diyeceğiz ki ‘vesayeti kabul etmiyoruz’. Eğer bir yerde karar alınacaksa orada sadece karar belediye meclisin de değil halkın da katılımı olacak, hangi konuysa o konunun STK’ları da katılacak. Bizim yönetim anlayışımız da şeffaf olacak, hesap verebilir olacak, yerel merkez dengesi korunacak.



ELBİSE PATLAMAK ÜZERE: Yerel yönetim yasasını yeniden revize etmemiz lâzım. Çünkü uygulamada ciddi hatalar var, eksiklikler var, yanlışlıklar var, sistem çalışmıyor. Özellikle büyükşehir ve büyükşehre bağlı ilçeler arasında hem idari hem mali sorunlar var. Bakıldığında artık bu elbise yama yapa yapa olmuyor. Elbise patlamak üzere. Yeniden bir elbise dikmek lâzım.



ÇİFTE STANDART VAR: AKP’den aldığımız belediyelerde bunları yaşıyoruz. Sınırsız borçlanmış, sınırsız personel almış. İktidara gelince bütün kapılar açılıyor, ne yasa uygulanıyor, ne kararname, ne şu bu. Ama bize gelince bütün kapılar kapalı. Burada da çok ciddi çifte standart var. İlk seçimde belediye değişiyor bir bakıyorsunuz karşınızda çok sorunlu bir tablo. Gelen onu düzeltmek için ciddi mesai harcıyor. Ciddi bir haksızlık, eksiklik var. Mutlaka yeni bir yerel yönetimler yasası ortaya koyulmalı.



Meclis üyelerine, personele eğitim



Torun meclis üyelerini ve çalışan personeli eğittiklerini belirterek “Belediyelerde AB uzmanları yetiştiriyoruz, proje eğitimleri veriyoruz. Her bölgede uzmanlarımız olacak. Bunları, kalkınma ajanslarına, büyükelçilik ve AB fonlarına nasıl proje hazırlanacak konusunda yetiştiriyoruz” dedi.



Belediye başkanları yakın takipte



Belediye başkanları hakkındaki şikayetleri Kılıçdaroğlu’nun haftalık raporlarla takip ettiğini belirten Torun şunları söyledi: “Bakıyoruz, ne kadar gerçekliği var. Somut belgeye dayalı herhangi bir şikayet varsa onu mutlaka ilgili belediyesiyle görüşüyoruz ve süreci takip ediyoruz. Milletvekillerinden, uzmanlardan oluşan kurullarımız aracılığıyla süreci takip ediyoruz. Bazen talebi yerine gelmeyince de belli ithamlar oluyor, çoğunlukla da oluyor bu. Onların da gerçekliğine bakıyoruz. Ona göre hareket ediyoruz.”