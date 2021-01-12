'Eleştiriyi zekice yapmak gerek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sözde cumhurbaşkanı” ifadesine ilişkin soru üzerine Şentop, “Biz, tek tek bu kurumların her birini hedef alarak itibarsızlaştırmaya, yıpratmaya çalışırsak, ortada devlet diye bir şey kalmaz” dedi. Şentop, bunun siyaseti zayıflattığını belirterek şöyle devam etti: “Siyaset yapmaktan değil de karşılıklı hakaretleşmeden ve bunlar karşılığında hukuki ve cezai süreçlere işi taşımaktan kaçınamayız. Eleştiri şüphesiz olabilir. Bütün parlamentolarda ve genel olarak siyasette, dünyada, bizde nükte denilen bir yaklaşım vardır. Eleştiri yaparken bunu çok ince, çok zekice çok zarif bir şekilde yapmak, bir taraftan eleştirinizi yapmak ama bir taraftan da ortaya, eleştirdiğiniz kişilerin bile hoş karşılayabileceği bir tablo, sonuç ortaya koyabilmek... Bizim siyasetimizde de bunun çok örnekleri vardır geriye dönüp baktığımızda. Böyle bir durum içinde siyaseti yürütmemiz gerekir.” Şentop, “HDP’nin kapatılmasına” ilişkin tartışmalara yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, mevzuatta konuya ilişkin düzenlemelerin açık olduğunu belirtirken, kendisinin bir yorum yapmasının doğru olmayacağını bildirdi.

‘Kongre basılması üzücü’

ABD Kongre binasının basılmasının üzücü olduğunu dile getiren Şentop, “Gözüne girmiş olan merteği görmeden, Türkiye’ye veya başka ülkelere laf sokuşturmaya çalışıyorlar. Bu, bir psikolojik arızadır. Hala burnundan kıl aldırmama tavrı, ‘biz her tarafa laf söyleriz ama bize kimse laf söyleyemez’ tavrı çarşamba akşamı olan görüntülerle, bütün dünyada da Amerika’da da çökmüştür. Herkesin kendini oturup gözden geçirmesi, öz eleştiriler yapması gerekiyor” dedi.

‘Dijital darbeler’

WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin soru üzerine de Şentop, “Darbelerden endişe ediyoruz memlekette. Herhalde önümüzdeki dönemin darbeleri dijital darbeler, sosyal medya platformlarının darbeleri olacak. Birçok ülkede bunları yapabilecekler. Seçim kampanyalarını etkilemek gibi yollarla. Bu alanın mutlaka düzenlenmesi lazım, bu bizim için bir işaret fişeği oldu, WhatsApp’la ilgili durum. Rekabet Kurulu’nun bu konuya resen girmesi de bence önemli bir adımdır, kıymetli bir adımdır” değerlendirmesinde bulundu.