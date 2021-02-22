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22.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Elvan: Kabul edilemez

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP’den eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Elvan: Kabul edilemez

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum. 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

 

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