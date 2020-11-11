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HaberlerSiyaset Haberleri Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı
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11.11.2020 - 18:54 | | AA

Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, Twitter'dan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 11 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi. Bakan Koca kritik rakamları paylaşırken vatandaşlara çağrıda bulundu.
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