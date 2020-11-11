Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, Twitter'dan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.