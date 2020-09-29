MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Emine Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi
ABONE OL
29.09.2020 - 19:34 | | AA

Emine Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldim. Afrika'daki kadın hastalıklarının tedavileri için yürütülecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu tür görüşmelerin Afrika ile dostluğumuzu güçlendirdiğine inanıyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Issoufou ile çekilen fotoğrafına da yer verdi.

    Sırf sigorta parası almak için... Çin'de skandal olayÇin'de kaza süsü vererek sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize iten baba olayla ilgili kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca ağır hastalara dikkat çekerek kritik rakamları paylaştı

    Bakan Koca ağır hastalara dikkat çekerek kritik rakamları paylaştı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı 29 Eylül... İşte bugünkü koronavirüs tablosu...

    Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı 29 Eylül... İşte bugünkü koronavirüs tablosu...

    Sıradaki Haber