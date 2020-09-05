Emine Erdoğan’dan adaşına laptop

Bucakkışla mahallesinde yaşayan ‘Kardelen Emine’ye hediyesini Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve eşi Kübra Hülür ulaştırdı. Emine Erdoğan hediye ile gönderdiği mektubunda, “Pırıl pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan asla vazgeçme. Çünkü gerçek güç, bilgiden gelen güçtür ve bu gücü kimse senden alamaz” ifadelerine yer verdi. Aldığı hediyesiyle büyük sevinç yaşayan Yörük kızı, Emine Erdoğan’a teşekkür ederek, bilgisayarı, eğitim hayatı için en iyi şekilde kullanıp, hakkını vereceğinin sözünü verdi.