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05.09.2020 - 07:00 | | ANTALYA AA

Emine Erdoğan’dan adaşına laptop

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya’nın Akseki ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatırken bir yandan  da ders çalışmayı ihmal etmeyerek doktor olma hayali kuran 12 yaşındaki yörük  kızı Emine Betül Küçükakça’ya bilgisayar gönderdi.

Emine Erdoğan’dan adaşına laptop

Bucakkışla mahallesinde yaşayan ‘Kardelen Emine’ye hediyesini Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve eşi Kübra Hülür ulaştırdı. Emine Erdoğan hediye ile gönderdiği mektubunda, “Pırıl  pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan asla vazgeçme. Çünkü gerçek güç,  bilgiden gelen güçtür ve bu gücü kimse senden alamaz” ifadelerine yer verdi. Aldığı hediyesiyle büyük sevinç yaşayan Yörük kızı, Emine Erdoğan’a teşekkür ederek,  bilgisayarı, eğitim hayatı için en iyi şekilde kullanıp, hakkını vereceğinin sözünü verdi.

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