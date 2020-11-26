Emine Erdoğan’dan çağrı: Katiller rol model gibi lanse edilmesin

Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca çevrim içi olarak düzenlenen, “Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü” konulu programa video mesajla katıldı.



Şiddet gören tek bir kadın dahi olsa verilmesi gereken mücadelenin aynı olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Bir kadına kalkan el, hepimize kalkıyor. Bir kadından dökülen bir damla kan, bizim de damarlarımızı boşaltıyor. O yüzden kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana geldiği cümleler, sonsuza kadar ortadan kalkmadıkça huzurumuz tam olamaz” dedi.



Türkiye’de günlük ortalama 3 saat 34 dakika izlenen televizyonun toplumun düşünüş ve yaşayış biçimini belirleyen hakim bir güç haline geldiğine işaret eden Erdoğan, medyanın dilinin, filim ve dizilerde kullanılan temaların şiddeti besleyen bir yanı olduğunu belirtti. Araştırmaların, televizyon yayınlarında sergilenen şiddetin, davranış bozukluğuna yol açtığını ve şiddeti özendirdiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Haber başlıklarında kullanılan, ‘öfkelenen koca, cinnet geçiren eş’ gibi ifadeler, aslında işlenen suça peşinen bahane sunuyor. Daha çok ilgi çekiyor diye şiddet ve korku ön plana çıkartılıyor. Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin.”



‘İnsanlığa ihanettir’



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bizim devlet olarak, hükümet olarak duruşumuz da tavrımız da dün olduğu gibi bugün de son derece net. Her daim diyoruz ki, kadına şiddet insanlığa ihanettir. Bu konunun her türlü ideolojik bakış açısının, siyasi değerlendirmenin dışında ve üstünde tutulması gerektiğine de inanıyoruz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, şiddeti normalleştiren, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, baskı veya istismar içeren yayınları RTÜK üzerinden takip ettiklerini söyledi.