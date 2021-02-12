12.02.2021 - 20:47 | | AA
Emine Erdoğan'dan 'Handüzü Yaylası' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu
Paylaşımında, Handüzü Yaylası'nın fotoğraflarına da yer veren Emine Erdoğan, "Bugün Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi." ifadelerini kullandı.
Bugün Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi. pic.twitter.com/soiw7bUwRl— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 12, 2021
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.