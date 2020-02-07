07.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Emine Erdoğan’dan mesaj: Elim olaylar dayanışmanın önemini gösterdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, İdlib’deki saldırı, Van’daki çığ felaketi ve İstanbul’daki uçak kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.
İdlib’de şehit olan askerlerin acısı tazeyken, Van’da meydana gelen çığ felaketleri ve İstanbul’da yaşanan uçak kazasının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Emine Erdoğan, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan asker ve kamu görevlilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülke olarak art arda yaşadığımız bu elim olaylar, dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afet ve felaketlerden korusun” dedi.
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.