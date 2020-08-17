‘Emir vermek geride kaldı’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajda, “Biden’ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye’ye emir verme günleri geride kaldı ama hâlâ bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz” ifadesini kullandı.

‘Esefle kınıyorum’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim 2013 tarihli “Türkiye üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke değildir. Bugüne kadar buna asla müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz” şeklindeki tweetini paylaştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İletişim Başkanı Altun’un 7 ay neden sessiz kaldığını sorması üzerine Altun sosyal medya şu açıklamayı yaptı: “ABD’de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı ‘olmaz öyle şey’ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum.”

‘Kimse yıkamaz’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Biden ‘Erdoğan’ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız’ derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki ‘darbe’ seçim, ‘seçim’ de darbe yerine kullanmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz’dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir” değerlendirmesi yaptı.