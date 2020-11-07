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07.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Emniyet Teşkilatı Ata’nın huzurunda

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, ‘Atatürk’ü Anma Haftası’ kapsamında Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Emniyet Teşkilatı Ata’nın huzurunda

Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Aktaş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde geçti ve Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı: “Türk Polis Teşkilatımız, milletimizle birlikte şahsınızdan aldığı güç, ilham ve cesaretle tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi demokrasimize, ülke bütünlüğümüze yapılan taarruza karşı koyarak, hatıranıza ve ideallerinize sahip çıktığını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Emanetlerinize bugün de aynı yüksek ruh ve şuurla sahip çıkma, Türkiye Cumhuriyeti’mizi ilelebet yaşatarak daha yükseklere taşıma, birlik ve beraberliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azimle mücadele etme noktasında kararlı, içinde bulunduğumuz coğrafyanın kutup yıldızı olarak yeni zaferlere imza atmak için inançlıyız... Ruhunuz şad olsun.” 

Emniyet Teşkilatı Ata’nın huzurunda

 

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