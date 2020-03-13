‘En büyük beka meselesi gençlerin umutsuzluğu’

Akşener, Tekirdağ programı kapsamında dün geldiği Saray ilçesinde, Belediye Meydanı’ndaki esnafı ziyaret etti. Ardından partisinin ilçe başkanlığına geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada, “Fukaralık başlamış. Yani işin yanma faslı bitmiş. Elli yaş üstündeki insanların üstüne başına bakın. Gençlerin yüzündeki ifadeye bakın” dedi. Esnafın elektrikten, girdilerden, maliyetten, doğalgaz ve su faturalarından şikayet ettiğini belirten Akşener “Kırk yıllık işletmelerin 10 kişi çalıştırırken beşe düştüğüne, beşe kişi çalışırken ikiye düştüğüne bakın. Bu ne demek. Ekonomi durmuş demek. Kayırılmanın, betona gömmenin, üretimin bitmesinin sonuçları demek” ifadelerini kullandı.

Akşener “Türkiye’nin en büyük beka meselesi gençlerimizin bu ülkeye olan inancının, umudunun, güveninin ortadan kalkmasıdır. Bütün bunlara dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak üzere yola çıktık” diye konuştu. l TEKİRDAĞ AA