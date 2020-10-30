ANKARA Milliyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir. İstiklal Harbindeki ruh ve heyecan bugün de yolumuzu aydınlatıyor” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi”nin açılışında konuştu. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bugün bir kısmı aramızda olan İstiklal Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin kuruluş kahramanlarının torunlarını saygıyla selamlıyorum. Bundan bir asır önce İstiklal Harbimizi veren ve zaferin ardından cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Meclisimizin ve ordumuzun tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum.











AYNI RUH: Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin, yeniden ayağa kalkışının bir sembolü olan İstiklal Harbindeki ruh ve heyecan bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bölgemizde yazdığımız her yeni destanla, maziden atiye kurduğumuz köprüyü tahkim ediyor ve güçlendiriyoruz. İstiklal Harbimizi zafere ulaştırıp, cumhuriyetimizi kurarak pek çok mazlum milletin gönlüne bağımsızlık ateşini biz düşürdük. Anadolu’nun üzerine bir sırtlan gibi saldıran emperyalistlerin korkusu da zaten buydu. Daha sonraki yıllarda Balkanlardan Güney Asya’ya kadar yayılan özgürlük ateşinin közü, Anadolu’dan çıkmıştır. Bugün de yürüttüğümüz mücadele ile kalbi ve gözü üzerimizde olan nice mağdurlara ve mazlumlara umut veriyoruz. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecektir.

SİLMEYE ÇALIŞTILAR: Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk ağırdır ama bir o kadar da şereflidir. Dünyada bizim gibi binlerce yıllık kesintisiz devlet geleneğine, bizim kadar kadim bir medeniyet birikimine sahip bir millet yoktur. Geniş bir coğrafyaya yayılan bu mirası bize unutturmak için çok çalıştılar. Kadim geçmişimizi tüm haşmeti ve zenginlikleri ile tamamen silerek, takvimi bugünden başlatmaya kalkıştılar. İnancımızı, değerlerimizi, kültürümüzü yok etmek, bizi kendi ecdadımıza düşman etmek için her türlü yolu denediler. Hamd olsun bu gayretler başarılı olamadı.

GENÇLİĞİN AYAK SESİ: İnşallah ülkemizde en eski dönemlerden bugüne kadar tarihimizi yeniden hatırlayan, keşfeden ve kucaklayan bir nesil yetişiyor. Kendine güvenen, azimle çalışan, araştıran, üreten, geliştiren, başarıya kilitlenen bir gençliğin ayak seslerini duyuyorum. Malazgirt Zaferi’nden başlayıp, İstiklal Harbimize kadar uzanan ve günümüzde de süren coğrafyamızda verdiğimiz mücadeleyi çok iyi öğretmemiz gerekiyor. En büyük gücümüz tarihi mirasımızdır. Bu miras hakkıyla hıfz edilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir, ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir ne Osmanlı ne Selçuklu mirasının farkında olunabilir. Tarihimizi bilmeden, maziden atiye kurduğumuz köprü eksik kalır.

57. ALAYIN SANCAĞI KÜRSÜDE: Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü vesilesi ile Millet Kütüphanemizde açtığımız Milli Mücadelede Sergisi bu sürecin küçük bir kesitine ışık tutmaktadır. Sergimizde yer alan eşya ve belgeler İstiklal Harbimizin ve Cumhuriyetin ilk döneminin hatıralarını gözlerimizin önünde yeniden canlandıracaktır. Hemen kürsümüzün üzerinde yer alan Çanakkale Savaşımızın sembollerinden 57. Alayımızın Sancağı bunlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal bu sancağın sahibi olan 19. Tümene bağlı 57. alayımızın askerlerine, ‘Sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ diyerek Çanakkale geçilmez destanının omurgasını inşa etmiştir.

Kahramanların yakınlarını kabul etti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarından bazılarının yakınlarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Mustafa Kemal Atatürk’ün dayısının torunları Feyzullah Aldırma ve Figen Aldırma, Celal Bayar’ın torunu Emine Gürsoy Naskali, Fethi Okyar’ın torunu Fethi Okyar, İsmail Hakkı Altunbezer’in torunu Ayşe Baturay, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar’ın torunu Ömer Sayar ve Fevzi Çakmak’ın kardeşinin torunu Fatma Nur Çakmak hazır bulundu.