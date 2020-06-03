‘En büyük kötülük kutuplaşmadır’

Şehit haberlerine dikkat çeken Altay, “Vatan savunması söz konusuysa, 83 milyon şehit olmakta tereddüt göstermeyiz. Gencecik fidanları, filizleri toprağa vermeyebiliriz. Bunun yolu yöntemi vardır” dedi. TBMM’nin 48 günlük aradan sonra açıldığını hatırlatan Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Meclis’e gelip bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Koronavirüsten çıkış sürecini de değerlendiren Altay, “Tıbbi boyutta 5 bine yakın kaybımız var, az değil. 100 yıllık birikimimizin sayesinde biz tıbbi boyut noktasında korkulanı yaşamadık. Sağlık Bakanı’na da bu yönüyle bir teşekkür etmek gerekir” ifadelerini kullandı. Koronavirüste iniş eğilimi gördüklerini, ancak “kutuplaşma virüsünün” hızla arttığını söyleyen Altay, “Bu ülkeye ve bu millete yapılabilecek en büyük kötülük, nifak tohumları ekmek, kutuplaştırmaktır. Biz tuzağa düşmeyeceğiz” dedi. Altay, Bahçeli’nin erken seçim açıklamalarına da şu yanıtı verdi: “Türkiye’de erken seçimlere sayın Bahçeli karar veriyor, genel olarak. 3 Kasım 2002, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimleri tarihinden önce yapılan seçimlerdir. Hepsi Bahçeli’nin talebiyle gerçekleşmiştir. Erken seçimi tertip ve tuzak olarak nitelemek sandıktan ve milletten korkmak demektir.”

Yıldırım’a tahliye

Adana’da yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırdığı iddiasıyla 16 Mayıs’ta tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, dün tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eren Yıldırım’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. - AA