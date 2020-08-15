‘En ufak bir saldırıyı karşılıksız bırakmayız’

Erdoğan, Oruç Reis’in sismik araştırma yapan önemli gemilerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Nitekim dün böyle bir durum söz konusu oldu. Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Oruç Reis ayın 23’üne kadar çalışmalarını sürdürecek. Sayın Şansölye Merkel ile de bunu konuştum. Kendisinin de bizden tabii ricası, ‘Yani artık buna da söyleyecek bir şeyimiz yok ama 28’ine kadar, 23’ünden sonra danışmanlarımızın yapacakları çalışmalar muvacehesinde daha sonra bu işi yumuşatıp daha şöyle korumacı bir anlayış içerisinde bir süreci geliştirelim’ dediler. Mutabık kaldık.”



Merkel’in kendisinden sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir görüşme yaptığını söyleyen Erdoğan, “Bu görüşmede Miçotakis’i, bize söylediği çizgiye inşallah getirmiş olur. Eğer Miçotakis uluslararası hukuka saygılı davranmazsa, kaldı ki Batı Trakya’da soydaşlarımızın kabristanlarını biliyorsunuz silahla taradılar... Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de yaparız.”Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’na ilişkin soru üzerine ise Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:



‘Mısır’ı anlayamıyorum’



“Ben Mısır’ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır bir taraftan benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. Yani ‘Burada yanlış anlaşılmalar var’ diyor. ‘Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var.’ diyor. Şu anda istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor. Mısır halkıyla Türk halkının birbirine bakışı, birbiriyle olan dayanışmasının, Yunan halkı ile aynı çizgide olması mümkün değil. Dolayısıyla tarihten gelen medeniyet değerlerimizin de ortaya koyduğu bu anlayışı Mısır halkından öte, yöneticilerinin fark etmesi gerekir. Maalesef bu süreçte Suudi Arabistan’da da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da ‘Süratle muhatabınla bunu görüş ve gerekli adımlar atılsın’ dedim.” Erdoğan, ardından bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gitti.



‘Filistin’i yedirtmeyiz’

Erdoğan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmaya ilişkin de şunları söyledi: “Bir başka gelişme daha var. O da özellikle üçlü adım İsrail. İsrail’le şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir taraftan da Filistin’e yönelik atılan adım yenilir, yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin, büyükelçiliğini galiba kapatıyor ya da geri çekiyor. Şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki, “Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin’i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz.



‘Türkiye yere sağlam basıyor’



“Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için yeni önlemler alınacak mı?” sorusuna Erdoğan, “Bu hafta içerisinde de bir ekonomi kurulumuzu toplamak suretiyle tabii ki bir değerlendirme yapacağız. Bunlar bizim alıştığımız yeni ataklar değil. Bundan önce de aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Bundan sonra da sağlam basmaya devam edecektir. Evelallah sağlam bir zemindeyiz ve bu zeminde de yolumuza devam” yanıtını verdi.



Maduro ile görüştü



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.