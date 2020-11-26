Enerji teklifi Meclis’ten geçti

Yasada öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:



Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı. Yasada öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:



Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası tanımı eklenecek.



MTA tarafından ihale edilen alanların satışlarına ilişkin ihale bedelleri taksitlendirilerek ödenebilecek.



Genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesine konulan ödenekten karşılanmasına ilişkin uygulama 31 Aralık 2025’e kadar uzatılacak.



TPAO’nun, denizlerde belirli faaliyetleri açısından mal ve hizmet alımı ile yapım işlerini herhangi bir parasal limit gözetmeksizin, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapabilmesine ilişkin tanınan istisna hüküm, BOTAŞ ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin; petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Söz konusu istisna, karadaki faaliyetleri de kapsayacak.



Turizm amaçlı faaliyet gösteren kaplıca ve termal otellerden 2020’de tahsil edilmesi gereken idare payı, başvuru şartı aranmaksızın 20 Aralık 2021’e kadar ertelenecek.