MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Enerji teklifi Meclis’ten geçti
ABONE OL
26.11.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

Enerji teklifi Meclis’ten geçti

Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı.

Enerji teklifi Meclis’ten geçti
BAHAR ATAKAN Ankara

Yasada öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı. Yasada öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası tanımı eklenecek.

MTA tarafından ihale edilen alanların satışlarına ilişkin ihale bedelleri taksitlendirilerek ödenebilecek.

Genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesine konulan ödenekten karşılanmasına ilişkin uygulama 31 Aralık 2025’e kadar uzatılacak.

TPAO’nun, denizlerde belirli faaliyetleri açısından mal ve hizmet alımı ile yapım işlerini herhangi bir parasal limit gözetmeksizin, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapabilmesine ilişkin tanınan istisna hüküm, BOTAŞ ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin; petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Söz konusu istisna, karadaki faaliyetleri de kapsayacak.

Turizm amaçlı faaliyet gösteren kaplıca ve termal otellerden 2020’de tahsil edilmesi gereken idare payı, başvuru şartı aranmaksızın 20 Aralık 2021’e kadar ertelenecek. 

Milliyet'te Gündem (26 Kasım 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? Bugün belli oluyor! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı! KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman erişime açılacak?

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? Bugün belli oluyor! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı! KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman erişime açılacak?

Sıradaki Haber