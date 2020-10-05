05.10.2020 - 15:11 |
Enerji ve madencilikte düzenleme içeren kanun teklifi TBMM'de
Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Ayrıntılar birazdan...
Rus lider Putin Ermenistan Başbakanı'na yüz vermediAzerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan'dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan'ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu.