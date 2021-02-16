Enis Berberoğlu bugün Meclis’te

Hakkında kesinleşen yargı kararının 4 Haziran 2020’de TBMM Genel Kurul’da okunması ile milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, süreç içinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuş. AYM’nin Berberoğlu’na yönelik hak ihlali yapıldığına ilişkin kararına ilk derece mahkemesi uymamış, ancak aynı konudaki ikinci başvurunun ardından AYM’den ikinci kez çıkan ihlal kararına bu kez yerel mahkeme direnmemişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Berberoğlu hakkında verdiği “yeniden yargılama ve infazın durdurulması” kararı 11 Şubat’ta Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştu. Bu yolla TBMM üyeliği iade edilen Berberoğlu, yaklaşık 8 ay sonra yeniden milletvekili sıfatıyla bugün Meclis’te olacak.

Vekillerle girecek

Berberoğlu ilk olarak saat 13.30’da yapılacak partisinin grup toplantısına katılacak. Berberoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte grup toplantısına girecek. Berberoğlu, ardından saat 15.00’te açılacak Genel Kurul çalışmalarında da hazır bulunucak. Berberoğlu, Meclis Genel Kurul Salonu’na CHP’li milletvekillerinin eşliğinde girecek. Kılıçdaroğlu’nun da Genel Kurul’a Berberoğlu’yla birlikte katılabileceği ifade ediliyor.

‘Yemine gerek yok’

CHP’nin hukukçu kurmayları Berberoğlu’nun yemin etmesine gerek olmadığını belirterek “Yemin milletvekili seçildikten sonra olur. Şu an yemini gerektiren bir durum yok” yorumunu yaptılar. Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün de Berberoğlu’nun Genel Kurul’da “yemin” etmesine gerek olmadığını söyledi. Berberoğlu’nun, yeminini geçersiz kılacak, ettiği yemini bozacak bir şey olmadığını belirten Ergün, “Yemin etmesine gerek yok. Karar okundu mu milletvekili oldu” dedi.