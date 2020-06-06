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06.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Enis Berberoğlu’ndan terörist çıkarılamaz’

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmesini “Enis’in teröristlikle, casuslukla suçlanmasını doğru bulmuyorum, inanmıyorum. Enis’ten terörist çıkarılamayacağını söylemek isterim” sözleriyle değerlendirdi.

‘Enis Berberoğlu’ndan terörist çıkarılamaz’

FOX TV’ye açıklamalar yapan Akşener, şunları kaydetti: “Yanınızda durmamışsa Enis Berberoğlu’na ‘terörist’ diyeceksiniz, ‘casus’ diyeceksiniz. Buna ne vatandaş inanır, ne de benim gibi Enis’i yakından tanıyanlar inanır. Enis’i aradım ve dedi ki ‘Ben yatarım, çıkarım. Demokrasiye buradan bir katkım olacaksa sakıncası yok. Bu da geçer yahu.’ Enis’ten terörist çıkarılamayacağını söylemek isterim.”
Etnik, dini inanç, siyasi aidiyetler üzerinden bu ülkenin insanının birbiriyle dövüşmeyeceğini dile getiren Akşener şöyle devam etti: “Korona da üzerine binince vicdansızlar ile cüzdansızlar arasında oluşabilecek probleme dikkat çekmeye çalışıyorum. Sayın Erdoğan’ın sürekli seçim alabilmek için insanları birbirinin karşısına dikip yumrukları, dişleri sıktıracak söylem yerine o dediğim alana dikkat etmesi gerekir. Öyle bir şey herkesi çok zor durumda bırakır. Gündem değiştirmek için bu yol olmaz.” 

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