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06.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Enkaz altında kalan CHP belediyeciliğidir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir depremi üzerinden CHP’yi eleştirirken “Aslında İzmir’de enkaz altında kalan CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir” dedi

‘Enkaz altında kalan CHP belediyeciliğidir’

Bahçeli, MHP’nin MYK toplantısın sonrasında yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nın ruhu ve duruşuna uygun politikaları üretmeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK: Hayranlık ve hürmetle karşıladığımız devlet-millet kenetlenmesi depreme karşı en büyük silahımız, en güçlü mücadele vasıtamız olarak öne çıkmıştır. İzmir’de, 1989 yılından bugüne kadar -bir dönem haricinde- yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP’nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir... CHP Genel Başkanı’yla parti yöneticilerinin aynı anda girdikleri hezeyan nöbetinden bir türlü kurtulamamaları, sürekli yalana, dolana ve iftiraya müracaatları telafisi olmayan siyasi ahlak noksanlığının ileri düzeyde ifşa ve ilamıdır. Bu irade ve insanlık fukaralarının her sözü deprem enkazından daha tehlikeli boyutlar içermiştir.

MELANET OYUNU BOZULDU: Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir. CHP’nin tahrikleri, taciz ve tahrip çabaları nafile bir gayrettir... Ülkesini kötülemek için bu kadar iştahlı olan dünya üzerinde pek az muhalefet partisi olduğu bir başka acıklı gerçek olarak karşımızdadır. CHP’nin depremin enkazı üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır. Omurgasız CHP’nin melanet oyunu temelinden bozulmuştur. Aslında İzmir’de enkaz altında kalan CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir.

‘Trump’tan daha Trump’çı olmak yanlış’

ABD Başkanlık Seçimi’nin analiz ve yorumu bize göre isimler bazında değil, Türkiye’nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır. Ülkemiz açısından ABD’nin yeni başkanının kim olacağı sorusuna cevap aramaktan daha çok, seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, bunun bölgemize yansımaları, milli varlığımıza yönelik etkileri değerlendirilmeli, öncelikle ele alınmalıdır. Ancak Biden’den daha çok Biden’ci, Trump’tan daha çok Trump’çı olmak yanlıştır, marazidir, icazetli ve ipotekli bir kafanın çelişkisidir.

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
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