MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Erdoğan, 2 yılı değerlendirecek
ABONE OL
21.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan, 2 yılı değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018’de yeniden seçilmesinin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2 yılını bugün düzenlenecek toplantı ile değerlendirecek.

Erdoğan, 2 yılı değerlendirecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018’de TBMM’de yemin etmesi ile resmen hayata geçti. Yeni sistemin kabinesi de aynı gün açıklandı. İlk yılın sonuna doğru sistemin performansının ölçülmesi ve yeni yönetim modelinin aksayan yönlerinin tespiti için çalışma başlatıldı. Erdoğan’ın görev yaptığı 2 yıllık süreçte ana gündemi Suriye oluşturdu. Suriye gündemi ile birlikte Doğu Akdeniz ve Libya konusu da Erdoğan’ın masasındaki önemli konu başlıkları oldu. Bu yılın mart ayından bu yana koronavirüs gündemi de Cumhurbaşkanlığı hükümetinin en yoğun mesai harcadığı başlıklardan biri oldu. Erdoğan, yeni sistemin hayata geçişinin ilk 2 yılını, bugün saat 13.30’da Külliye’de düzenlenecek bir toplantı ile değerlendirecek.

Aydın'da dehşet!Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Güven Serindere'nin (40) katil zanlısı birlikte içki içtiği en yakın arkadaşı çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

O çocukların tümü iyileşti

O çocukların tümü iyileşti

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Pınar’dan 4 gündür haber yok

Pınar’dan 4 gündür haber yok

Sıradaki Haber