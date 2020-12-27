Erdoğan: 2021 yılı reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yıl olacaktır. Yapısal reformları hızlandırarak içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaptırılan Gölbaşı Şehir Geçişi açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, 967 metreyi bulan 352 milyon liralık şehir geçişi yatırımının hayata geçirilmesinde emeği olanları tebrik etti.

‘Kavşak noktasında’

Erdoğan, projeyle İstiklal Harbi’nin yönetildiği Ankara’ya yeni bir nefes borusu açtıklarını söyledi. Ankara’nın başkent ve ülkenin idari merkezi olması sıfatıyla tüm önemli karayolu ağlarının kavşak noktasında yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Hacı Bayram Veli’nin emaneti bir bozkır şehrinden bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibi bir başkente geçilirken bu şehrin yeteri kadar imar ve ihya edilemediği bir gerçektir. Çevresi gecekondularla kuşatılmış temel alt yapı ihtiyaçlarının pek çoğu yetersiz bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş AK Partili belediye başkanlarımızın emeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onların gayretleriyle başkentimiz belli bir noktaya geldi. Bundan sonraki süreçte de her ne kadar belediye başkanlığı noktasında farklı bir konumdaysak da merkezi yönetim olarak bunları da yine aynen devam ettireceğiz.”

‘Ankara’yı geliştirdik’

Erdoğan, tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına da sahip Ankara’yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Dünyanın en derli toplu kullanımı rahat havalimanlarından Esenboğa’yı sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Ankara’dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin vatandaşlarımıza sorunlu tüm noktaları çözülmüş, bölünmüş yollarıyla yeşillendirilmiş, çevresiyle hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayan çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık.

Halkçılık adına halk düşmanlığı, çevrecilik adına vandallık, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen ülkemizin her şehri gibi Ankara’yı da geliştirdik, güzelleştirdik” dedi.

Söğüt’teki altın madeni

Erdoğan, inşa ettikleri barajları kimi zaman bölge halkını tahrik ederek kimi zaman uluslararası kampanyalarla engellemeye kalkanlar olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi geçirdiğimiz oldukça kurak dönemleri bu barajlarda tutulan sular sayesinde en az sıkıntıyla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını gitsinler evindeki musluğundan her açtığında tertemiz suyu akan insanımıza, tarlasını sulayarak ekmeğini kazanan çiftçimize sunsunlar.

Karadeniz’de bulduğumuz doğalgaza bile sevinemeyecek kadar ülkesi ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt’te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körlüğüne girebilirler. Ülkemizin büyüklüğünden milletimizin potansiyelinden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye’yi miras bırakmak için ne gerekiyorsa onu yaptık yapıyoruz ve yapacağız” diye konuştu.

‘Milletimizle birlikte her engeli aştık’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda ülkeye kazandırılan hizmetlerin anlamının salgın döneminde daha iyi görüldüğünü bildirerek şunları ifade etti: “Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek ne muhalefet kullanılarak ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları harekete geçirilerek yolundan döndürülebilir. Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının her alanda önümüze gizli açık takoz koyma gayretlerinin hiçbiri işe yaramamıştır. Milletimizle birlikte her engeli aştık, her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. İnşallah ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasi ve kalkınma mücadelesinin son durağı olmayan bir yolculuk gibi olduğunu bildirerek şunları söyledi: “Yapılan her şey önemlidir; ama daima önünüzde kat etmeniz gereken çok daha fazla mesafe vardır. Ülkemize kazandırdığımız cumhuriyetimizin kuruluşundan sonraki bu en büyük atılımları bir sonraki adımların habercisi olarak görüyoruz. Bunun için ulaştırma başta olmak üzere her alanda yatırımlarımıza, projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Reformları hedeflerimize uygun şekilde çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yıl olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve Meclis’imizin takdirine sunacağız. Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar ve salgın tedbirinin yol açtığı sıkıntıları en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız. Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz. Bu anlayışla hem hazırlıkları tamamlanan paketleri hızla hayata geçireceğiz hem de yeni çalışmaları süratle neticelendireceğiz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için neyi nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.” Konuşmaların ardından Erdoğan’ın da canlı bağlantıyla eşlik etmesiyle Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve diğer protokol üyeleri kurdeleyi kesti.

Yılda 176 milyon TL tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’dan Akdeniz ve Güneydoğu’ya ulaşımı sağlayan karayollarının geçiş noktasında yer alan Gölbaşı’ndan günde ortalama 85 bin araç geçtiğini belirtti. Karaismailoğlu, “Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe merkezindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacaktır.

Proje ile zamandan 163,3 milyon lira, akaryakıttan 12,8 milyon lira olmak üzere, toplamda yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bu sayede bölgemizdeki sanayi ve tarım kuruluşlarımız hız ve zaman kazanarak, daha verimli nakliye imkanlarına kavuşarak rekabet güçlerini artıracaktır” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Gölbaşı Şehir Geçişi’nde incelemelerde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.