Erdoğan Ayasofya’daki çalışmaları inceledi

Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Ayasofya Camii’ne gelen Erdoğan, yaklaşık bir saat boyunca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan’a, incelemeleri sırasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi’ndeki incelemelerinin ardından, Şubat 2017’de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camii’ne geldi. Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni AKM’yi gezdi. Taksim’deki incelemeleri sırasında Erdoğan’a İletişim Başkanı Altun, İçişleri Bakanı Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Valisi Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.