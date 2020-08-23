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23.08.2020 - 07:00 | | Ä°STANBUL AA Â

ErdoÄŸan, Filistin liderleriyle görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Haniyyeâ€™yi Ä°stanbulâ€™da kabul etti.

ErdoÄŸan, Filistin liderleriyle görüÅŸtü

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan ve Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgesel geliÅŸmeleri ele aldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistinâ€™in haklÄ± davasÄ±na olan desteÄŸini yineledi.

Mahmud Abbas ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bÃ¼yÃ¼k doÄŸalgaz keÅŸfinden dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a tebriklerini ileterek, TÃ¼rkiyeâ€™nin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n Filistinâ€™in baÅŸarÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Haniyyeâ€™yi kabul etti

Ä°stanbulâ€™da bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶ÄŸle saatlerinde deÂ  KÄ±sÄ±klÄ±â€™daki konutundan Ã§Ä±karak Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼â€™ne geÃ§ti. ErdoÄŸan burada Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Haniyye ve beraberindeki heyeti kabul etti. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da yer aldÄ±.

LÄ°DERLERDEN KEÅžÄ°F TEBRÄ°ÄžÄ°

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenskiy, Karadenizâ€™deki doÄŸal gaz keÅŸfi dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä± kutladÄ±. ErdoÄŸan ile Zelenskiy arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik adÄ±mlar ele alÄ±narak, bÃ¶lgesel geliÅŸmeler deÄŸerlendirildi. Zelenskiy, Karadenizâ€™deki doÄŸal gaz keÅŸfinin TÃ¼rk halkÄ± iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulunarak, ErdoÄŸanâ€™Ä± tebrik etti. Azerbaycan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Aliyev, gÃ¶nderdiÄŸi mektupta ErdoÄŸanâ€™Ä± doÄŸal keÅŸfi iÃ§in kutlayarak TÃ¼rkiyeâ€™nin enerji gÃ¼venliÄŸi alanÄ±nda Ã¶nemli adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

NATO uçaÄŸÄ±na Türk tanker uçaÄŸÄ±ndan yakÄ±t ikmaliMilli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türk tanker uçaÄŸÄ±nÄ±n Romanya üzerinde NATO'ya ait uçaÄŸa yakÄ±t ikmali yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
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