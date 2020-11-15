Erdoğan ile Bahçeli bugün KKTC’de

Erdoğan ve Bahçeli ziyaret kapsamında Kapalı Maraş’ta piknik de yapacak. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetine icabetle, bugün KKTC’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek. Erdoğan ile Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.