Erdoğan: İstikrarı birlikte koruyalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son telefon görüşmesinde, konuşulan ana unsurlar, Libya ve Azerbaycan-Ermenistan gerginliği oldu. Erdoğan, Putin’e “Bölge istikrarını birlikte koruyalım” derken, “Diplomatik temas kapılarımız her zaman açık” mesajı verdi. Erdoğan ile Putin, iki ülkenin gerilimi azaltması için, “müzakerelerin başlaması” konusunda anlaştı. Erdoğan’ın ayrıca, Rusya’nın Ermenistan ile yaptığı askeri tatbikat üzerine Türkiye’nin de Azerbaycan’la ortak askeri tatbikat kararı aldığını Putin’e ilettiği kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Putin ile telefonda bir görüşme yaptı. Bu ay ikincisi gerçeleştirilen görüşmede Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Libya, Suriye ve Rusya’dan Türkiye’ye 1 Ağustos’ta başlayacak uçuşlar ele alındı.



Müzakere uzlaşması



Edinilen bilgiye göre, görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan gerginliği ana unsur oldu. 1992 yılından bu yana bölgede ihtilaf olduğu ve bu ihtilafın çeşitli dönemlerde gerginliklere yol açtığını aktaran Erdoğan, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının 5’te 1’inde işgalci durumunda olduğunu hatırlattı.

Erdoğan’ın görüşmede, Putin’e “Bölge istikrarını birlikte koruyalım” derken, “Diplomatik temas kapılarımız her zaman açık” mesajı verdiği de belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gerginliklerin olmaması ve bölgede istikrar için adım atılmasının önemine dikkat çekerek, “Biz Azerbaycan’ın yanında olacağız. Ermenistan ile ilişkileriniz iyi, bunları kullanarak gerilimi düşürebilirsiniz. İkimiz de telkinlerimizi yapalım” önerisi getirdi.



Erdoğan, 1992’de Rusya, Fransa ve Amerika tarafından Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının giderilmesi için oluşturulan “Minsk Grubu”nun çözüm üretemediğini de Putin’e iletirken, “İhtilafın giderilmesi için tarafların yeniden masaya gelmesi lâzım” mesajını verdiği kaydedildi. Erdoğan ve Putin, iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması için “müzakerelerin başlaması” konusunda da uzlaştı.



Libya konusuna da değinildi



İki liderin görüşmesinde Libya’daki gelişmeler de ele alınırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Vladirim Putin’e Cufra’ya Hafter güçlerinin yaptığı askeri yığınağı hatırlatıp, “Hem ateşkes deniyor hem de durmaksızın yığınak yapılıyor” dediği bildirildi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile geçtiğimiz günlerde görüştüğünü belirten Erdoğan’ın, Putin’e, “Ateşkesten kaçan taraf Ulusal Mutabakat Hükümeti olmayacak” mesajını da verdiği kaydedildi.