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19.12.2020 - 07:00 |

Erdoğan, Merkel ile AB’yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni dönemde Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel’e teşekkür etti. Son AB Zirvesi’nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Erdoğan, diğer yandan Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini kaydetti.

Erdoğan, Merkel ile AB’yi görüştü

Erdoğan, Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen, Yunan tarafının yeni bahanelerle görüşmelerden kaçtığını dile getirerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergilemeye devam ettiğinin altını çizdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmesiyle zaman kaybı yaşandığına işaret eden Erdoğan, son AB Zirvesi kararında daha güçlü şekilde atıfta bulunulan olumlu gündemin anahtarının 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi olduğunu bildirdi.
Komsic ile konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkilerini geliştirecek hususlar ile bölgesel konular değerlendirildi.

Erdoğan, Türkiye olarak Bosna-Hersek’in birliği, bütünlüğü, istikrarı ve huzuru için gereken tüm desteği sağladıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.

 

 

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