Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’da 11 Ocak Mutabakatı’nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demiryolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti. Ağdam’daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi. Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Lavrov’un, Erdoğan ile Putin’in görüşmesinde ele alınan konuların takibi hakkında görüştüğünü bildirdi.

Asadov’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u kabul etti.

Asadov temasları kapsamında önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Oktay, “Biz tek milletiz ve bunu göstereceğiz. Sadece muharebe alanında değil, sonrasındaki o bölgelerin ihya ve inşasında da sizlere birlikte olacağız. Yapacak çok güzel işlerimiz var” dedi. Asadov da Türkiye’nin Karabağ meselesinde olduğu gibi Kovid-19 salgınında da kendilerine oldukça destek verdiğini ifade ederek bu desteklerinden ötürü Türkiye’ye minnettar olduklarını söyledi. Asadov daha sonra Erdoğan tarafından kabul edildi. Basına kapalı görüşmede, Oktay da yer aldı.

Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Gara’daki 13 şehidin sorumlusu gösteren ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin, “cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya, aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu Erdoğan’a atfederek, Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çaba” olduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık bir saat süren konuşmasının hiçbir yerinde, “PKK terör örgütüne ve yaptığı eylemlere dair en ufak bir eleştiride dahi bulunmadığı” da belirtildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Davalının 13 vatandaşımızın şehadetinden Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutması temelsiz ve dayanaksız bir değerlendirmedir. Ayrıca PKK terör örgütünün işlediği vahşetten, Cumhurbaşkanımızın sorumlu tutulması, PKK dahil bütün terör örgütleri ile tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar mücadele eden ve önemli neticeler alan Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığına ağır bir saldırıdır. Dayanaksız ve mesnetsiz şekilde, terör eylemlerinden, terörle etkin bir şekilde mücadele eden kişileri sorumlu tutmak, olgusal temeli olmayan bir isnat ve yakıştırmadır. Aynı zamanda kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Davalının, Cumhurbaşkanımızın kişiliğine yönelik sarf etmiş olduğu ifadelerin herhangi bir üstün yararla himaye edilemeyeceği açıktır.”