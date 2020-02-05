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HaberlerSiyaset Haberleri Erdoğan, Putin’le görüştü: Saldırılar ortak barış çabalarına darbe vuruyor
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05.02.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Erdoğan, Putin’le görüştü: Saldırılar ortak barış çabalarına darbe vuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Putin’le görüştü: Saldırılar ortak barış çabalarına darbe vuruyor

İdlib’de 7 asker ve 1 sivilin şehit olduğu Suriye Rejim güçlerinin saldırısı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rejim mevzilerini vurmasının ardından; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin dün akşam telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Erdoğan, Putin’e İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.

MYK’yı erken bitirdi

Erdoğan, dün 18.30’da başlayan AK Parti MYK toplantısını 20.00’da bitirerek partiden ayrıldı. Putin’le Suriye konulu özel bir telefon görüşmesi yapmak için Külliye’ye geçen Erdoğan’ın MYK toplantısında “İdlib konusunda Rusya’ya kararlılığımızı ileteceğiz. Meşru müdafaa için atacağımız adımlarda değişiklik olmayacak” dediği öğrenildi. 

Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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