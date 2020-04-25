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25.04.2020 - 07:00 | | Kıvanç El / Ankara

Erdoğan, Trudeau’ya çağrıda bulundu: Ortak çaba sarf edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduğu Kanada Başbakanı Trudeau’yla Kovid-19 salgınını da konuştu. Erdoğan zor durumdaki ülkelere destek verilmesini istedi

Erdoğan, Trudeau’ya çağrıda bulundu: Ortak çaba sarf edelim
Kıvanç El / Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinde, salgın nedeniyle gelişmekte olan birçok ülkenin desteğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Dünya bir krizle karşı karşıya. Gelişmekte olan ülkeler için de çaba sarf edilmesi gerekiyor” diyerek bu ülkelerin durumuna dikkat çekti.

Erdoğan, önceki gün Trudeau ile telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Trudeau’ya Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili başsağlığı mesajını iletti. Trudeau, Kanadalıların dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, Erdoğan’a teşekkür etti.

Sorun uluslararası

Erdoğan ve Trudeau görüşmede, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişme ve ortak çalışmaları da değerlendirdi. Erdoğan, salgın nedeniyle gelişmekte olan birçok ülkenin desteğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Dünya bir krizle karşı karşıya. Kimse sadece kendi ülkesinin çıkarını düşünemez. Gelişmekte olan ülkeler için de, imkanı olmayan yerler için de çaba sarf edilmesi gerekiyor. Sorun ulusal değil uluslararası boyutta” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan ve Trudeau, bu konuda ortak çalışma yapılması için de anlaştı.

Koronavirüs ile mücadelede aşı ve tedavi gelişimini hızlandırmak için uluslararası işbirliğinin önemine de dikkat çekilen görüşmede, Kanada’nın önderliğindeki “Kovid-19 Bakanlar Koordinasyon Grubu” aracılığıyla koronavirüs ile mücadelede ortak çaba ve konuların ele alınabileceği değerlendirilerek, benzeri platformlar aracılığı ile iki ülkenin işbirliğinin sürmesi üzerinde duruldu. Koronavirüs ile mücadelede gerekli olan tedarik zincirlerininin korunmasının hayati olduğuna vurgu yapan iki lider, tıbbi ekipman ve diğer kritik malzemeler için tedarik zincirlerini açık tutma gerekliliğine de dikkat çekti.

Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kovid-19 salgını ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, dün ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede Kovid-19, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler konuşuldu.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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