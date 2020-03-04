Erdoğan, üçlü zirve teklifini bu sözlerle reddetti: O masada ne konuşacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Yunanistan’ın da dahil edilip mülteci temalı üçlü zirve yapılması önerisini, iki mültecinin öldürülmesi haberine atıf yaparak “Bunun hesabının sorulması lazım. O masada neyi oturup konuşacağız?” sözleriyle reddetti. AB’nin mesajlarını ileten Borisov’a, İdlib meselesinin mülteci akını konusuyla doğrudan ilgili olduğunu ifade eden Erdoğan, “Yıllardır defalarca uyardık. Bizi artık İdlib’den gelenler zor durumda bırakır. Bunu anlamayan ülkeler var” tepkisini de dile getirdi. Erdoğan, AB’nin yeni 1 milyar euroluk yardımını kabul etmediklerini de Borisov’a iletti.

Erdoğan, önceki gün baş başa ve heyetler arası olmak üzere Borisov ile 3 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre; Borisov, AB’nin, “aracısı” olarak Türkiye’ye geldi. Erdoğan ile iyi ilişkisi nedeniyle, AB mesajlarını Borivos aracılığıyla iletmeyi tercih etti. Erdoğan da, Borisov üzerinden AB’ye mesaj gönderdi.



İdlib vurgusu



Heyetler arası görüşmede Erdoğan’a Bulgaristan’a mültecileri göndermediği için teşekkür eden Borisov, “AB’nin sözlerini tutması için gerekli girişimleri” yapacağını söyledi. Bu sözler üzerine Erdoğan, “Bu saatten sonra ne yaparsanız yapın, anlamı yok” mesajını verdi.



AB’nin mülteci sorununu çözmek istiyorsa İdlib’e odaklanması gerektiğinin altını bir kez daha çizen Erdoğan, İdlib konusunun mülteci akını konusuyla doğrudan ilgili olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Yıllardır defalarca uyardık. Bizi artık İdlib’den gelenler zor durumda bırakır. Yapılan açıklamalara bakıyorum, bunu hala anlamayan ülkeler ve AB kurumları var” tepkisini de dile getirdi. İdlib’te 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlara gelmek üzere olduğunu anlatan Erdoğan, “4 milyondan fazla sığınmacı ülkemizde, sınırlarımızda da yüzbinler var. Bu insanların sorumluluğunu tek başımıza almayacağız demiştim, işte şimdi de almıyoruz” dedi.



Erdoğan, konuyu açması üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, “gelişi hızlandırılacak” dediği 1 milyar avroluk ek ödemeyi, “yollamanıza gerek yok” diyerek reddettikleri bilgisini de Borisov’a aktardı.



‘Hesabı sorulmalı’



Erdoğan, Borisov’un cuma günkü telefon konuşmasında gündeme getirdiği ve ilk etapta sıcak baktığı, Yunanistan’ın katılımıyla mülteci konulu üçlü zirve önerisini de, son görüşmeler üzerine reddetti. İki mültecinin Yunanistan askerlerince öldürülmesi nedeniyle oldukça sinirli olduğu öğrenilen Erdoğan’ın, “Bunun hesabının uluslararası alanda sorulması lazım, o masada neyi oturup konuşacağız!” dediği kaydedildi. Heyetlerarası görüşmeden bir sonuç çıkmayınca Borisov, zirve için Erdoğan ile yaklaşık 1 saat daha baş başa görüştü. Ancak Erdoğan’ı yine de ikna edemedi. Görüşmede Erdoğan, AB’den üst düzey yetkililerin Türkiye sınırındaki mültecilerle ilgilenmezken, Yunanistan sınırına mültecilerin dayanması ile incelemeye gelmelerini de eleştirdi.