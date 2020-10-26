Erdoğan ve Tatar'dan ortak açıklama! 'Türkiye'yi hesaba katmadan çözüme ulaşılmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ersin Tatar ile eşgüdüm içerisinde Kıbrıs Türklerinin meşru haklarının savunulmasında daha da önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum.

Rumlar 1963'te gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyor. Mevcut parametrelerle bir yere varılmadığı artık görülmeli.

Artık görüşmeleri federasyon temelinde başlatmanın zaman kaybı olacağını düşünüyoruz iki devlet yaklaşımı gerçekçi bir şekilde masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz

Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır.

Bölgede Türkiye ve Kıbrıs Türkü'nün hesaba katmayan hiçbir girişimin başarısı yoktur.

Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızdaki haklarımızı koruduğumuz gibi adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini de sürdürüyoruz.

Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003 yılından bu yana uyarılarımızı dinlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu oyun artık bozulmuştur. Bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini hesaba katmayan hiçbir girişim başarılı olmayacaktır.

15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün o törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Bu vesileyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Sayın Çavuşoğlu diyor ki Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı sayın Cumhurbaşkanım?

'BEŞLİ KONFERANS ÖNERİSİ SON ŞANSTIR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tatar, KKTC'nin açıkça reddetmesine rağmen Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığı ile etkin garantörlük hakkını sıfırlama hedefinin vazgeçilmez bir anlaşma koşulu olarak masaya getirildiğini belirterek, "Türkiye'nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır." mesajını verdi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de katılacağı bir konferans toplanması önerisinin de son derece gerçekçi ve yapıcı olduğunun altını çizen Tatar, "Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız." diye konuştu.