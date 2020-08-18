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18.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan’dan ‘17 Ağustos’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, “Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan’dan ‘17 Ağustos’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999’da Marmara Depremi’nin yaşandığı saat olan 03.02’de paylaşımda bulundu. Paylaşımında depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer veren Erdoğan, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz” vurgulamasını yaptı. Kurum, 17 Ağustos’ta Marmara’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan’dan ‘17 Ağustos’ paylaşımı

 

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