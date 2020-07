Erdoğan’dan asker uğurlama törenlerine müdahale: Valime ‘Toplayın götürün’ dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl boyunca vali ve belediye başkanı olarak İstanbul’a hizmet eden Kırdar’ın son Menderes hükümetinde Sağlık Bakanlığı yaptığını hatırlatarak, İstiklal Madalyası sahibi Dr. Kırdar’ın vefatının son derece trajik olduğunu belirtti.



Erdoğan, “Yassıada mahkemelerinin acımasızlığından payını alanlardan biri de merhum Lütfi Kırdar’dır. Kırdar, Yassıada’da birçok uyduruk davadan yargılanmıştır. Bunlardan birisi CHP’nin kışkırtmasıyla düzenlenen 28-29 Nisan öğrenci olaylarıdır. Öğrencilerin öldürüldüğü, hatta kıyma makinesine atıldığı gibi pek çok yalanın havada uçuştuğu yargılamalar sırasında Mahkeme Başkanı, Kırdar’ı huzuruna çağırır. Mahkeme Başkanı malum Salim Başol, merhum Kırdar’a görevi ve davayla hiçbir alakası olmayan şu soruyu sorar: ‘İstanbul’a büyük hizmetler yapmış bir kimsesiniz. Neden CHP’den istifa ederek Demokrat Parti’ye geçtiniz?’ Kırdar, ‘Demokrat Parti...’ diyerek söze başladığı esnada birden fenalaşır ve sandalyeye oturmak için izin ister. Ancak Mahkeme Başkanı buna müsaade etmez. İğrenç iftiralar ve hakaretlere maruz kalan Kırdar’ın kalbi bu kadar haksızlığa daha fazla dayanamaz. 17 Şubat’ta iki askerin kollarında mahkeme salonundan çıkarılırken oğlu ve yol arkadaşlarının gözleri önünde vefat eder. Cenaze merasimi, İstanbul halkının darbeye karşı sessiz bir tepkisine dönüşmüştür. 10 binlerce İstanbullu son görevlerini ifa etmek için 27 Mayıs mağduru eski valilerinin cenazesine koşmuştur” dedi.



Sosyal mesafeli tören



Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekilerle birlikte kesti. “Sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım” diyerek kadın milletvekillerini sahneye davet eden Erdoğan, sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Dezenfektanlı paspaslar

Törene katılan misafirler sosyal mesafeli ve maskeli olarak otururken, tören alanı girişine konulan dezenfektanlı paspaslar dikkati çekti.



‘İstanbul’a yakışır bir eser’



Erdoğan, 1987’de 150 yataklı bir devlet hastanesi olarak hizmete açılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin zamanla yetersiz hale geldiğini, eski hastanenin yıkıldığını, yerine de ileri teknolojiye sahip, yatak kapasitesi daha yüksek, altyapı bakımından güçlü bir sağlık tesisi inşa etmeye karar verdiklerini kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yeni hastanemizin İstanbul’a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. 618 milyon liralık bir yatırımla 302 bin metrekare kapalı alana sahip beş bloktan oluşan, otoparkı, konferans salonu, yeşil alanı ve diğer özellikleriyle bu muhteşem eseri ilçemize ve İstanbul’umuza kazandırdık. Hastanemiz 145’i yoğun bakım olmak üzere bin 105 yatak kapasitesine sahip. Hastane bina zemininde bulunan 855 izolatörle İstanbul’un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur. Donanımıyla, altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz. Hastanemizi inşa edeceğimiz 150 yataklı onkoloji hastanesiyle daha da büyüteceğiz. Böylece yatak kapasitesini bin 250’ye, poliklinik sayısını ise 250’ye çıkarmış olacağız.”



1. sınıf sağlık hizmeti



Erdoğan, dünya genelinde yaklaşık 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 pandemisine en gelişmiş ülkelerin dahil çoğu devletin hazırlıksız yakalandığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



“Türkiye, işte bu salgın dönemine 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, bin 213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 bin tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla girmiştir. Testten teşhise, tedavi ve ilaca kadar hastalıkla mücadele için gereken her şeyi insanımıza ücretsiz sunduk. Maddi imkanı ne olursa olsun, bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Brezilya’dan Somali’ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanıldı. Bunun yanında din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden dünyanın 138 ülkesine tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdik. Koronavirüs ile örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye’nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye’yi üç kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin bizi bu idealimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.”



Koca: Tedirginliğimiz arttı



Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Kovid-19 salgınında tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, şunları söyledi:



“Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca temizlik, maske, mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım.”



‘Gelin şu sigarayı bırakın’



Salgınla mücadelenin en başarılı, en etkili yöntemi virüsü kapmamak olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz bizim bir sloganımız var. O da ‘Tamam’ diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek virüs bulaşma ihtimalini en aza indirmek mecburiyetindeyiz. Bütün vatandaşlarıma diyorum ki, ‘Gelin şu sigarayı da bırakın.’ Bilin ki, bu sigara da koronanın bu noktada en önemli etkenlerinden bir tanesidir” dedi.

‘Arkadaşa zehir’



Sosyal mesafe kurallarının ihlali hakkında da konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, ‘İstanbul’da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün.’ Çünkü biz bu insanları öyle kenarda, köşede yürürken, gezerken bulmadık. Bunlar bize Rabbimizin emanetidir. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı salgına karşı dikkatli olmaya, kurallara riayet etmeye davet ediyorum.”



‘Sıçrama dönemimizi kabul etmeye başladılar’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada koronavirüs salgını sonrası Türkiye ile birlikte İstanbul’un da cazibesinin artacağını söyledi. Erdoğan, “Salgının dünya ekonomisinde çok ciddi küçülmeye yol açtığı bir dönemde Türkiye’nin olumlu yönde ayrışacağına inanıyoruz. Nitekim açıklanan her veri bu iddiamızı teyit ediyor. Ülkemizin sadece toparlanma değil, onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı” dedi. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye kapı açmamasına tepki gösteren Erdoğan, şöyle devam etti: “Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar. Biz bir kaybedersek onların kaybı beş olacaktır, on olacaktır. Özellikle turizmde, Türkiye’nin sağlık dahil her alanda verebileceği hizmetlerle yarışabilecek bir başka millet tanımıyoruz. Elbette bu daha ilkeli davranan ülkeler de var. Mesela İngiltere. Türkiye’yi karantinadan muaf tutarak attığı olumlu adımla her iki ülkenin de kazanacağı bir iklim tesis etti. Almanya da Dışişleri Bakanım ve Kültür Turizm Bakanımın da ziyareti sonrası bu konuyla ilgili olumlu adım atacaklarını açıkladı.”