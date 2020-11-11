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11.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan’dan Biden’a tebrik mesajı: Müttefiklik bağımız dünya barışına katkı sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan’dan Biden’a tebrik mesajı: Müttefiklik bağımız dünya barışına katkı sunacak

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Seçilmiş Başkan, Seçim sonuçlarının dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum.” 

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