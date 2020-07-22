Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirmesi: Millet iradesinin olduğu tek sistem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda yeni sistemin avantajlarını sıraladı, “200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu” olduğunu belirtti.

Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, yaklaşık 2.5 saat süren konuşmasında iki yılın değerlendirmesini yaparken özetle şunları söyledi:

TEK YÖNETİM REFORMU: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda, doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Türkiye, yeni sistemle birlikte bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, hızlı ve kapsamlı refleksler verebilme imkânına kavuştu. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden koronavirüs salgınına kadar pek çok alanda, bunun somut neticelerini gördük. Eksiklerimiz elbette var. Her değişim gibi, bunun da oturması vakit alacaktır. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de, ‘biz yaptık öyleyse en doğrusu budur’ gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır.

MİLLİ EGEMENLİK HAKKI: Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekâtlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, hele hele doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını ispatladık.

EN UFAK AKSAMA YAŞANMADI: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletimizin düzenleme yapma fonksiyonunda en ufak bir aksama yaşanmamıştır. Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. Salgın dönemi dâhil, 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2 bin 384 ana eylemin yüzde 93’ünü tamamladık.

İNANCIMIZA, KUTSALLARIMIZA YÖNELİK: Son 7 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırıların, günlük siyasi sonuçlar elde etme değil, doğrudan inancımıza, tarihimize, kültürümüze, birliğimize, ezanımıza, bayrağımıza, tüm kutsallarımıza yönelik amaçları olduğunun farkındayız. Sokakların karıştırılmasından darbe girişimlerine, terör örgütlerinin kışkırtılmasından ekonomimize kurulan tuzaklara kadar her saldırının aynı hedefe yönelik gülleler anlamı taşıdığı konusunda şüphemiz bulunmuyor. Bize düşen, içeride ve dışarıda oynanan tüm oyunları bozacak feraset, gayret ve azimle çalışarak ödemektir.

‘Artık uçak gemimiz var’

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz Anadolu denize indirildi. Yani şu anda tam değil ama yarı da olsa artık bizim de bir uçak gemimiz var. Ardından inşallah bir veya iki tanesini daha almanın gayreti içerisinde olacağız.

TÜRKSAT 6A 2022’DE: Türksat 5A uydusu, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerde teslim alınacak ve dördüncü çeyrekte uzaya fırlatılacak. Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan Türksat 5B uydusu ise 2021’in ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek. Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı ise 2022’de uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

KANAL İSTANBUL: Kanal İstanbul’un etüt proje çalışmalarını bitirdik. Bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla yürütülüyor.

KISA ÇALIŞMA İÇİN 14 MİLYAR TL: Salgın döneminde vatandaşlarımıza 25,5 milyar lira nakit ödeme yaptık. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşımıza yaptığımız ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Haziran ayında, tarihi bir rekorla, 200 binden fazla ailemizin ev sahibi olmasına imkân sağladık.

‘Suriye’de sözde seçim yapıyorlar’

Bugünlerde Suriye’de bir seçim yapıyorlar. Sözde seçim. Nerede dünyanın demokrasi diyen ülkeleri? Hiçbirinin ağzından bir kelam çıkıyor mu? Böyle seçim mi olur ya? Yani bizim geçmişte olduğu gibi. Hani o tek parti döneminde yaşandığı gibi bunlar da aynısını yapıyor. Demokrasi noktasında çok ileri olduğunu söyleyenler, bunun yanında BM, kalkıp da, ‘ne yapıyorsunuz?’ diyen yok. Vatandaş eli mahkum oyunu kullanıyor. Şimdi bir de bir seçim neticesi ilan ederler, evlere şenlik. Biz bütün bunlara karşı, o mazlumların, mağdurların adına sesimizi yükseltmek zorundayız.

‘Akdeniz’de haklarımız için adımlar attık’

KKTC’nin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat alanlarında ve kendi kıta sahanlığımızda arama ve sondaj çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Biz, ne sismik araştırma gemilerimizle ne sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa Doğu Akdeniz’de haklarımız nelerse bu çerçevede bugüne kadar adımlarımızı attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.

PRİM VERMEYECEĞİZ: Libya’da, yaptığımız anlaşmalara uygun şekilde ülkenin meşru hükümetine destek veriyoruz. Trablus’u tehdit eden darbecileri gerileterek Libya halkının güvenliğini temin ettik. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kimse heveslenmesin, ona da prim vermeyeceğiz.

‘Yurt içi terörist sayısı 400’lere indi’

Son iki yılda terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettik. PKK’ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde olmak üzere toplam 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 950’si ölü, 732’si yaralı veya sağ, 672’si teslim olmak üzere toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. İkna çalışmalarıyla 530 teröristi örgütün pençesinden kurtardık. Böylece yurt içi terörist mevcudu 400’lü rakamlara kadar geriledi. Sadece son 1,5 yılda PKK’nın 400’e yakın eylemini engelledik. FETÖ’yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik. DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik yurt içinde 2 bin 652 operasyon yürüterek, 635 teröristi etkisiz hale getirdik. 2017 yılbaşından bugüne kadar ülkemizde DEAŞ tarafından tek bir eylem dahi gerçekleştirilememiştir.

Bakanlar yine sahnedeydi

Külliye’de gerçekleşen toplantıda tüm bakanlar Erdoğan’ın değerlendirmelerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine sahneden dinledi. Erdoğan’ın toplantıdaki konuşması, İletişim Başkanlığı tarafından elektronik kitap olarak hazırlandı. Toplantıya yoğun koronavirüs önlemleri damga vurdu. Toplantıdan bir gün önce davetlilere koronavirüs testi yapıldı. Salonda da tüm katılımcılar maskeleriyle ve koltuklar arasında sosyal mesafe korunmak suretiyle toplantıyı izledi.

26 Ağustos’ta Ahlat Köşkü’nde

AHLAT’TAN MALAZGİRT’E: 26 Ağustos Malazgirt geliyor. Sultan Alparslan 25’inde Ahlat’tan Malazgirt’e hareket etmişti. Biz de Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı’nın bir merkezini kurduk. Koronavirüs rahat hareket etmemize engel olacak ama öyle de olsa böyle de olsa 25’inde biz de geceyi orada geçirip Sultan Alparslan’ın izinden yürüyecek ve 26’sında Malazgirt’te olacağız. Çok güzel bir eser Ahlat’ta; tam Van Gölü’nün kıyısında, Sultan Alparslan’a yakışan bir eser meydana geldi. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu eserlerle anılacağız.