Erdoğan’dan İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup: Türkiye kara gün dostunuz

Erdoğan mektuplarında “Türkiye’nin her iki ülkenin de kara gün dostu olduğunu gösterdiğini” ifade etti.



Taziyede bulundu

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’ye gönderdiği mektupta, Kovid-19 salgını tehdidi nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Dostumuz ve müttefikimiz İtalya, salgınla mücadelede en ön cephede yer alan ülkelerden biridir. Milli yas ilan ettiğiniz bir günde mateminizi paylaşıyor, bu tür acıların bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyorum. Salgında hayatını kaybeden İtalyan vatandaşları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay’ı aracılığıyla İtalya’ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de, askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya’nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik. Türkiye, İtalya’nın kara gün dostu olduğunu gösterirken, Avrupa Birliği dahi yardımlar konusunda çeşitli engellere imza atarken, maalesef İtalyan basınında ülkemizi haksız yere itham eden, tıbbi malzemelere el konduğunu ileri süren mesnetsiz haberlere de rastladık. Bu konuda, İtalyan makamlarınca yapılan sağduyulu açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim.”



‘İmkânları zorladık’

Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez’e gönderdiği mektupta da şunları kaydetti:

“Temennimiz, dost İspanya halkının bu felaketi de en kısa sürede ve en az zararla atlatması, yeniden refah, huzur ve esenlik dolu günlere geri dönebilmesidir. Türkçemizde ‘Dost kara günde belli olur’ diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz. Avrupa Birliği’nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, tüm imkanlarımızı zorlayarak, ihtiyaç duyduğunuz tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı da sergiliyoruz.”

Erdoğan, salgınla mücadelede kolaylıklar dilerken, ikili işbirliğini ileri taşıyacak adımları kararlaştırmak amacıyla, bir sonraki Hükümetlerarası Zirve’yi gerçekleştirmek üzere Sanchez’i Türkiye’ye davet etti.