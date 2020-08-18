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18.08.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Erdoğan’dan, Kılıçdaroğlu’na 2 milyon TL’lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, dün bir gazetede yer alan ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerine iftirada bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

Erdoğan’dan, Kılıçdaroğlu’na 2 milyon TL’lik tazminat davası

 

Özel, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir gazetede Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir. Buna benzer daha önceki  asılsız iddiaları bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen   Kılıçdaroğlu alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir.”

Bir kere daha bu yalan ve iftiralara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını belirten Özel, “Şuna eminiz ki daha önce de ispat edemediği gibi yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyecektir” ifadelerini kullandı.

Özel, “Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan  ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır” dedi.

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