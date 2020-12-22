Erdoğan’dan Özel’e tazminat davası

Dilekçede, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik dava konusu iddia ağır bir iftiradır ve hukuken himaye edilmesi mümkün değildir” denildi. Cumhurbaşkanı’nın avukatı Hüseyin Aydın’ın açtığı davanın dilekçesinde, Özel’in 17 Aralık 2020’de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Erdoğan’a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu” ifade edildi. Dilekçede, Özel’in konuşmasından bazı bölümlere yer verilirken şöyle denildi:

Algı operasyonu

“Davalının ve mensubu bulunduğu siyasi partinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ısrarlı şekilde ve hakaret kastı ile ‘diktatör’ yakıştırmasında bulunması uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonunun ve otoriterlik propagandasının bir yansımasıdır. Bilindiği gibi, 15 Temmuz darbe girişiminden önceki zaman diliminde FETÖ terör örgütü öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak ‘diktatör-tek adam’ algısı oluşturmak maksadıyla içerde ve dışarda yaygın bir kampanya başlatılmıştır. Davalı ve mensubu bulunduğu parti tarafından da bu kampanya sahiplenilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında ‘diktatör-tek adam’ algısı oluşturmak için yoğun çaba sarf edilmiştir. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe teşebbüsüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın 15 Temmuz darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurt dışında ‘diktatör devrildi’ algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır.”

Dava Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.