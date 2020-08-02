Erdoğan’dan Parti teşkilatına sorumluluk mesajı: Uyku tutmaması gerekiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nce videokonferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE: Kurban Bayramı’nın, dünyanın neresinde olursa olsun, sıkıntı ve zulüm altında yaşayan tüm Müslümanların kurtuluşuna, uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki şartlar göz önüne alındığında, hamdolsun, ülkemizde huzur ve güven içinde bir Kurban Bayramı idrak ediyoruz.

ART NİYETLİ TARTIŞMALAR: Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya’nın, 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması, bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Bu vesileyle, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.

O GÜN HÜSRANDAYIZ DEMEKTİR: Bizim inancımız, kendimiz için ne istiyorsak, diğer insanlar için de Rabb’imizden aynısını dilemeyi gerektirir. Şayet bugün Türkiye, kendi vatandaşlarının gurur duyduğu, bölgesindeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların, hakkını arayanların umudu olan bir ülke haline dönüşmüşse, işte bu sayededir. Ne zaman partilerden bir parti haline dönüşür, kişisel ve zümrevi hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak, işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir. Ne zaman mazlumların ve mağdurların yönünün bize değil de başkalarına döndüğünü görürsek, işte o gün gerçekten hüsrandayız demektir. Rabb’im bizleri böyle bir akıbetten muhafaza eylesin.

AK PARTİ TEŞKİLAT MENSUBU OLAMAZ: AK Parti teşkilatlarının her kademedeki temsilcileri sıfatıyla altına girdiği sorumluluğun bilincinde olan her bir arkadaşımın, gece gözünü uyku tutmaması gerekiyor. Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, hizmete ve ülfete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olmaz.

NİRENGİ NOKTALARI YOK: Ülkemizin ve halkımızın geleceğiyle ilgili kritik tartışmalara bakın. Hepsinde de biz milletimizin safında yer aldık. Karşımızdakiler, sırf bize olan husumetleri sebebiyle, sürekli bir yerden bir yere savrulup durdular. Çünkü nirengi noktaları yok. Öyle olduğu için de dün söylediklerinin bugün tersini ifade etmekte hiçbir beis görmüyorlar. Tek görevi AK Parti’ye ve şahsıma husumet olan bu siyaset tarzının etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Söylenen her yalanı hakikatin gücüyle etkisiz hale getirecek, iftira ve fitne ateşini inşallah gönül seferberliğimizle söndüreceğiz. Ülkemize ve milletimize hiçbir faydası olmayan polemiklerle enerjimizi boşa harcatmayı, bizi mayınlı arazilere sokmayı amaçlayan tuzaklara da asla düşmeyeceğiz.

DİRİLİŞİN MİLADI: Salgın sürecinin el verdiği ölçüde ilçe kongrelerine en kısa sürede yeniden başlamayı, ardından ilçe kongrelerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Büyük kongremizi ise yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz.

Liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.