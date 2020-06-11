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11.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan’dan Putin’e Hafter mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan’dan Putin’e Hafter mesajı

 

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede, Libya ve İdlib’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındığı duyuruldu. Erdoğan’ın Hafter’e destek veren Putin’e, Hafter’in gerileyişi ve uluslararası kamuoyunda etkisini yitirdiğine dair örnekleri anlatıp, “Hafter’in meşru bir güç olmadığı” mesajını bildirildi.

Fünye ile patlatılan şüpheli paketten 'uyuşturucu' çıktıGaziantep'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içindeki poşetlerde çıkan uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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