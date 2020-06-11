Erdoğan’dan Putin’e Hafter mesajı

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede, Libya ve İdlib’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındığı duyuruldu. Erdoğan’ın Hafter’e destek veren Putin’e, Hafter’in gerileyişi ve uluslararası kamuoyunda etkisini yitirdiğine dair örnekleri anlatıp, “Hafter’in meşru bir güç olmadığı” mesajını bildirildi.